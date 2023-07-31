Mide bulandıran görüntülerdeki şahsın ifadesi 'pes' dedirtti

Manisa'da çıplak halde zeytin tankına girip sepetleme yaparken görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılan şahıs tutuklandı. Şahsın ilk ifadesinde söylediği sözler 'pes' dedirtti.

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Mide bulandıran görüntülerdeki şahsın ifadesi 'pes' dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akhisar'da kayda alınan mide bulandırıcı görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi.

Halk sağlığını tehlikeye atan M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, ilk ifadesinde çıplak halde zeytin tankının içine eğlence amacıyla girdiğini itiraf etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

Aynı zamanda işletme sahibi hakkında da idari ceza uygulandı.

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