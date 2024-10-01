Mehmet Bostan’ın Dudak Uçuklatan Mal Varlığına Gerçek Gündem Ulaştı

Türkiye, devletin en önemli kurumu olan Varlık Fonu’nun 25 milyon dolar zarara uğratılmasına rağmen soruşturmanın en önemli şüphelisi Mehmet Bostan hakkında verilen takipsizlik kararını ve Bostan’ın ‘kirli ilişkilerinin’ araştırılmamasını konuşuyor. Bostan zenginleşmesinin nedeninin, Doğuş Grubu’na ait bir şirketten aldığı paradan kaynaklı olduğunu itiraf etmişti. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in Bostan’a ne karşılığı bu kadar yüklü ödeme yaptığı bilinmezken Bostan’ın dudak uçuklatan mal varlığına Gerçek Gündem ulaştı.

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) 25 milyon dolar zarara uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde o dönem gözaltına alınan ve tutuklanan eski Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

‘TALİMATI YILDIRIM VERDİ’

Hazırlanan iddianame de soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, tutuklanan Mehmet Bostan’ın adının geçmemesi dikkat çekti. Halbuki Bostan 21 Haziran 2023 tarihinde İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifade çarpıcı açıklamalarda bulunuyordu. Bostan ifadesinde, pek çok işlemi eski Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla yaptığını itiraf ediyordu.

MAL VARLIĞI ARTIŞINI KABUL ETTİ

Türkiye Varlık Fonu büyük bir zarara uğramışken Mehmet Bostan’ın mal varlığındaki artış ise oldukça dikkat çekiciydi. Bostan mal varlığındaki artışın Dubai merkezli, Doğuş Grubu’na ait bir şirketle 2019 yılında yaptığı danışmanlık sözleşmesinden kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Benim varlık fonundaki görevim son bulduktan bir süre sonra hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Doğuş Grubunda Doğuş Holdingin patronunun danışmanlığını yaptım. Geçen seneye kadar ben bu görevde kaldım ve ben bu süre içerisinde de gerçekten maddi olarak hem maaş ve hem de komisyon aldığım için o dönem mal varlığımda gerçekleşen artış bununla alakalı olabilir. Mesela Doğuş Grubunun bir şirketlerini sattım ve bundan komisyon aldım. Bu artış bununla alakalıdır. Yoksa varlık fonunda gerçekleşen para transferiyle bir alakası yoktur. Bu sözleşme kapsamında bana yaklaşık 1 milyon 400 bin dolar ödeme yapılması gerekiyordu, yalnız 250 bin ila 300 bin dolar civarı fazla ödeme yapıldı. Bu ödemenin nedeni de benim danışmanlık sözleşmem bittiği halde çalışmaya devam ettim, bu ödemenin bu yüzden olduğunu tahmin ediyorum. Mal varlığımdaki artış budur. Gerçekten iyi para kazanıyordum ve mal varlığımda artış meydana geldi. Ayrıca ben Özelleştirme İdaresi başkanı iken sunmuş olduğum mal varlığı değerlerindeki bilgileri ile 2022 yılında benden istenen ve Devlet Denetleme Kuruluna sunmuş olduğum mal varlığı değerleri arasında büyük bir fark vardır doğrudur. Nedenini açıkladım”

ARSA ZENGİNİ…

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in bu desteği Mehmet Bostan’a ne karşılığı verdiği bilinmezken Bostan’ın mal varlığına Gerçek Gündem ulaştı. Ulaştığımız bilgilere göre Bostan’ın Çanakkale Eceabat’ta 4,5 dönüm, Burhanlı’da 3,5 dönüm tarla, Çanakkale Ezine’de 51,5 dönüm zeytinlik, Dalyan’da bahçeli villa, Çengelköy’de 900 m2 büyüklüğünde dubleks dairesi bulunuyor. Bostan’ın eşi Şebnem Bostan’ın ise Çanakkale Eceabat’ta 30 dönüm tarla, Çanakkale Ezine’de 23,5 dönüm zeytinlik, Bodrum’da 14 dönüm arsası mevcut.

Milyonluk arsa sahipleri olan çiftin banka hesap hareketleri, hisse senetleri ya da herhangi bir bankada ne kadar paralarının bulunduğu ise şu aşamada bilinmiyor.