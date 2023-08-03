İstismarcı öğretmen kayıplara karıştı: İsim benzerliği, antrenörün hayatını kararttı

Yürekleri yakan olay, Hatay merkeze bağlı Akçaova Köyü’ndeki ilköğretim okulunda yaşandı. Dava dosyalarında yer alan bilgilere göre, okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Murat Sağıroğlu 10 öğrencisine tecavüz etmiş, öğrencilerini başka öğretmenlere dahi ‘pazarlamıştı.’ Sağıroğlu, öğrencilerine yaşattığı dehşeti kayda da almıştı. Hamile kalan öğrencilerden birine merdiven altı bir klinikte kürtaj yapıldığı bilgisi dava dosyasında yer aldı.

TAHLİYE OLDU KAYIPLARA KARIŞTI

Murat Sağıroğlu yargılandığı Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, karar duruşması öncesi tahliye edilmiş ve kayıplara karışmıştı.

OLAYIN ANTRENÖR MURAT SAĞIROĞLU İLE İLGİSİ YOK

Dehşete düşüren dava dosyası yayınlanınca önceki günden beri ülke gündemine oturdu. Pek çok dernek ve siyasi parti dava sürecini takip edeceklerini açıkladı. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre süreç bu şekilde ilerlerken yaşanan bir isim benzerliği ise Aydın’da görevli antrenör Murat Sağıroğlu’nun hayatını kararttı. İstismar haberinin yayınlanmasından hemen sonra bir sosyal medya kullanıcısı antrenör Sağıroğlu’nun fotoğraflarını, öğrencilerine dehşeti yaşatan kişi olarak paylaştı. O andan itibaren ise işler çığırından çıktı.

"HAYATIM BOYUNCA HATAY'DA HİÇ BULUNMADIM"

Sağıroğlu sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditler almaya başladı. Halktv.com.tr’ye konuşan Antrenör Sağıroğlu, “Birkaç gündür uyuyamıyorum. Bir kişi sosyal medyada benim fotoğraflarımı paylaşarak, ‘işte sapık’ diye yazmış. Çocuklara bunu yapan sanık beden eğitimi öğretmeni, ben ise antrenörüm. Ben hayatım boyunca hiç Hatay’da bulunmadım. Şu an Tunceli’deyim. Ama Aydın’da görevlendirildim. Korkuyorum. Fotoğraflarımı paylaşan şahıslarla ilgili yasal süreç başlattım” dedi.