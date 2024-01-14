İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörle mücadelemiz devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörle mücadelemiz devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktardı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörle mücadelemiz devam edecek - Resim : 1

Etiketler
Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor
İYİ Parti'de bir istifa daha: Oyunu artıran tek ilçeydi İYİ Parti'de bir istifa daha: Oyunu artıran tek ilçeydi
Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı
'İmamoğlu bir kez daha kazanırsa': 'Erdoğan'ın iki seçeneği var, 2019'daki talimatına Hayati Yazıcı direnmişti' 'Erdoğan'ın iki seçeneği var, 2019'daki talimatına Hayati Yazıcı direnmişti'
ÇOK OKUNANLAR
Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı
Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı
Sarı ve turuncu kod verildi: Meteoroloji'den çok sayıda kente kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den çok sayıda kente kar yağışı uyarısı!
'İmamoğlu bir kez daha kazanırsa': 'Erdoğan'ın iki seçeneği var, 2019'daki talimatına Hayati Yazıcı direnmişti' 'Erdoğan'ın iki seçeneği var, 2019'daki talimatına Hayati Yazıcı direnmişti'
Emekli maaşı zammında hesaplar değişti: Masadaki iki formül ortaya çıktı Emekli maaşı zammında hesaplar değişti