İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terörle mücadelemiz devam edecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktardı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin, Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek"
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