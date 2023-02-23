Haluk Levent'ten İçişleri Bakanlığı'na başvuru

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüz milyonlarca lira bağış toplayan ve paranın akıbeti konusunda iktidara yakın bazı isimler tarafından hedef alınan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, denetleme talep etti.

Levent, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24."