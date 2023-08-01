Erdoğan, 20 üniversiteye yeni rektörler atadı: Eski arkadaşlar da listede

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) 5 üye, 20 üniversiteye de rektör ataması yaptı. YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün seçilirken; eski AKP Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Kararlara göre; YÖK’e 5 üye, 20 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün seçildi.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Eski AKP Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı'nın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanması dikkat çekti. Bostancı, geçmiş yıllarda Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan'ın da baş danışmanı ve basın sözcüsü görevlerini yürütmüştü. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı yapan Bostancı, Ağustos 2008 itibarıyla Gazi Üniversitesi rektör danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına getirilmişti. Ardından 2011 yılında AKP sıralarından Meclise giren Bostancı, TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu başkanı olarak görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, 1994-1997 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmüştü. Aynı yıllar, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı.

Öte yandan Zülfikar, İstanbul Üniversitesi'nde seçim olmadan atanan ilk rektör oldu. Daha önce rektörlük yarışına katılan isimler ve aldıkları oy oranları Erdoğan'ın önüne sunuluyordu. Erdoğan, bu isimler arasından atama yapıyordu. Ayrıca Zülfikar, son rektörlük seçimlerinde adaylar arasında yer almamıştı.

Üniversite rektörlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

“Adıyaman Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Aksaray Üniversitesi’ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Amasya Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Giresun Üniversitesi’ne Prof. Dr. Yılmaz Can, Hitit Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İstanbul Üniversitesi’ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Karabük Üniversitesi’ne Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kastamonu Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Devran Üniversitesi’ne Prof. Tr. Mustafa Kasım Karahocagil, Koç Üniversitesi’ne Prof. Dr. Metin Sitti, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne Prof. Dr. Rana Kibar, Ordu Üniversitesi’ne Prof. Dr. Orhan Baş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sinop Üniversitesi’ne Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Saltan, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne Prof. Dr. Evren Yaşar.”

Kaynak: Gerçek Gündem