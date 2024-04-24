Elif Aslı Yıldız istifa etmişti: Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu

Ankara merkezli çikolata üreticisi Patiswiss, sosyal medyada yaşanan bir “küflü çikolata” paylaşımı sonucunda sosyal medyada gündem oldu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, bahsi geçen paylaşımı yapan kullanıcıya, “Karşında dev Migros ve biz varız” ifadelerini kullanmıştı.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından, görevinden ayrıldığını duyurdu.

YENİ CEO EŞİ OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Patiswiss’in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"23.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Ali Sinan Tunaoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilmesine karar verilmiştir. Bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilecektir.”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Linkedin adlı profesyonel sosyal iş ağı uygulaması üzerinden bir kullanıcı, aldığı Patiswiss çikolataların küflü çıktığını iddia ederek eleştirel bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu ve Migros’u da etiketleyen kullanıcı Tunaoğlu’nun tepki çeken yanıtı ile karşılaştı.

Tunaoğlu, paylaşımın altına; “Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.Baksana aşağıya "çöp" falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim" diye yazarken, verdiği yanıt sosyal medyada tepki topladı.