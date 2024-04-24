Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona, sulara ineceği günleri bekliyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği yatı Savarona, Deniz Kuvvetleri tarafından tekrar hizmete alım faaliyetleri kapsamında 19 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında havuza alarak bakım-onarım faaliyetlerine başlamıştı. Aslına sadık kalınarak yapılan onarım çalışmalarında sona gelindi.

"ÖNCELİKLE EĞİTİM GEMİSİ OLARAK KULLANILACAK"

Yaz aylarında yenidenen hizmete alınacak olan Savarona hakkında bilgi veren İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin şöyle konuştu:

"Tersanemizin taş havuzun arka kısmındaki bölümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras, Savarona’nın bakım ve onarımlarını büyük bir motivasyon, şevk ve heyecan içerisinde devam ediyoruz. Devletimizin sağladığı bütün olanakları kullanarak bu gemimizi de yaz aylarında yeniden seyir haline getirmek için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geminin 7 yıldır suda bulunmasından mütevellit elbetteki tekne ve sac onarımlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu sac onarımları, tekne karina onarımları büyük oranda tamamlanmış durumdadır. Atatürk de son 54 gününü bu gemide geçirmişti. Son Bakanlar Kurulu'nu bu gemide yapmıştır. Dolayısıyla da bunun da mirasa uygun bir şekilde tarihi sorumluluk altında ve aslına sadık kalarak onarımını büyük bir gayretle devam etmekteyiz. Yaz aylarında ilk seyri yapabilecek hale getirmeyi hedefliyoruz. Onarım sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda öncelikle eğitim gemisi ve daha sonra da halkımıza denizciliği sevdirecek şekilde limanlarımıza seyir yapılması planlanmaktadır."

SAVARONA HAKKINDA

1989 yılında hurdaya çıkartılan Savarona haberin basında yer alması sonrasında, 49 yıllığına Türk işinsanı ve armatör Kahraman Sadıkoğlu tarafından kiralandı. Sadıkoğlu'nun firması, Tuzla Tersanesi'nde üç yıllık onarım sürecinde 45 milyon dolarlık harcama ile gemiyi tamamen yeniledi. Orijinal buhar türbini motorları sökülerek, yerine modern Caterpillar dizel motorlar takıldı. Yenilenen gemi, turizm amacıyla kullanıldı. Kışlarını İstanbul’da; yazlarını ise Cote d ’Azur'da geçirdi. Atatürk’e ait oda müze olarak, aslına uygun biçimde muhafaza edildi.

POLİSİYE BASKINLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Savarona, 2010 yılında Antalya'da düzenlenen çetelere yönelik bir baskın ile gündeme gelmişti. 25 yıl boyunca yatı işleten Sadıkoğlu'nun sözleşmesi 2013'te iptal edildi ve Savarona, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devralındı. Bakanlık tarafından 10 ay süren restorasyon ve bakımın ardından devlet büyüklerinin tarihi toplantılarında ve önemli kabullerinde kullanabilmesi için son aşama olan "tecrübe seferi"nden de başarıyla dönmesiyle 2014'ten 2019 yılının başına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis edilmiş, Erdoğan da İstanbul'daki bazı uluslararası kabullerini bu yatta yapmıştı.

Kuruçeşme'de demirli bulunan Savarona yatı 2019 yılının ortalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. Yat, Pendik'teki İstanbul Tersane Komutanlığı'na getirildi ve milli korvet TCG'nin yakınına konuşlandırıldı.

Kaynak: ANKA