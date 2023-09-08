Ebrar Karakurt'tan 'lezbiyen' paylaşımı: "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz"
Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, kendisine yönelik nefret söylemlerine Twitter'dan meydan okudu.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar Karakurt, homofobik saldırılara "lezbiyen" paylaşımıyla meydan okudu.
Cinsel yönelimi nedeniyle hedef gösterilen Milli Voleybol Kadın Takımı'nın dünya çapında oyuncusu Ebrar Karakurt, nefret söylemlerine duvar yazısıyla cevap verdi.
X (Twitter) hesabından "Lezbiyen Ebrar" yazılı duvar yazısını paylaşan Karakurt, "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" dedi. Karakurt, daha sonra paylaşımını kaldırdı.
Paylaşımına, "Gökkuşağı çizmeyi unutmayın." notunu düşen Karakurt'un kaldırdığı paylaşım şöyle:
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