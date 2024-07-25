Atatürkçü, Milliyetçi, Muhafazakar... Türkiye'de Vatandaşlar Kendilerini Nasıl Tanımlıyor?

ALF Araştırma, vatandaşlara siyasi kimliklerini sordu. Buna göre, kendisini Atatürkçü olarak niteleyenlerin oranı yüzde 19.8 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 15.3 ile milliyetçiler, üçüncü sırada ise yüzde 14.4 oranla muhafazakarlar bulunuyor.

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Atatürkçü, Milliyetçi, Muhafazakar... Türkiye'de Vatandaşlar Kendilerini Nasıl Tanımlıyor?

Türkiye'de farklı siyasi görüşe sahip milyonlarca insan yaşıyor. Peki, her görüşten insana ev sahipliği yapan ülkede vatandaşlar kendilerini nasıl tanımlıyor?

ATATÜRKÇÜLERİN ORANI YÜZDE 19.8

ALF Araştırma, Türkiye'nin siyasi kimlik haritasını çıkardı. ALF Araştırma anketine göre, vatandaşların yüzde 19.8'i kendisini Atatürkçü olarak tanımladı. İkinci sırada yüzde 15.3 ile milliyetçiler, üçüncü sırada ise yüzde 14.4 oranla muhafazakarlar yer aldı.

Diğer siyasi kimlik oranları ise şöyle oldu:

Liberal yüzde 10.3

Sosyal Demokrat yüzde 8.5

Kürt Milliyetçisi yüzde 8.2

İslamcı yüzde 7.4

Solcu/Sosyalist yüzde 5.3

Ulusalcı yüzde 4.4

Neo-Osmanlıcı yüzde 3.2

Hümanist yüzde 1.2

Diğer yüzde 2.0

Atatürkçü, Milliyetçi, Muhafazakar... Türkiye'de Vatandaşlar Kendilerini Nasıl Tanımlıyor? - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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