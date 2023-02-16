78 kişiye mezar olmuştu: Antakya'da bir sitede kolonların kesilip kreş yapılmasına takipsizlik verildiği ortaya çıktı

Antakya’daki Farklı Yaşam Rende sitesinde yer alan blokların yıkılmasıyla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. 78 kişiye mezar olan binaların kolonlarının kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
78 kişiye mezar olmuştu: Antakya'da bir sitede kolonların kesilip kreş yapılmasına takipsizlik verildiği ortaya çıktı

Farklı Yaşam Rende sitesinin dört blokundan ikisi yıkıldı. Yıkılan binalarda son belirlemelere göre 78 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen en az 35 kişiye ise henüz ulaşılamadı. İki bloku yıkılan sitede kolonların kesildiği ve bununla ilgili yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, suç duyurusunda bulunan Avukat Coşkun Atılğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Binanın altına daha kreş yapılmadan tüm kurumları uyardım, yanıt alamadım” dedi; şunları aktardı:

“Rende’de kalan blokların alt katındaki kolonların birçoğunun kesildiğini ve buraya kreş açılacağını öğrendik. Bunun üzerine Mayıs 2016’da Antakya Belediyesi’ne buraya ruhsat verilmemesi için başvuruda bulunduk, kontrole bile gidilmedi. Bloklardaki 144 aileyle konuştuk ve dedik, ‘O kadar çok kolon kesildi ki depreme bile gerek kalmadan binalar yıkılabilir’. Ailelerden de şikâyette bulunanlar oldu. Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Hatay Valiliği’ne başvuruda bulunduk, oradan da ses çıkmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, üç kere kendim gittim, ifademize bile başvurulmadı. Uyardığımız o iki blok da yıkıldı. İnsanlar göz göre göre ölüme gitti.”

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ı çılgına çeviren gelişme! Tepki büyük
Rapçi Maestro hayatını kaybetti Rapçi Maestro hayatını kaybetti
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
En stresli 3 burç! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar.. En stresli 3 burç! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar..
14 Şubat'tan bu yana yeni bilgi yok: Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 binin üzerinde Deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 binin üzerinde
Tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi konuştu: Biz yapılması gerekeni yaptık, deprem değil bina öldürüyor Tabak bile kırılmayan binanın müteahhidi konuştu
ÇOK OKUNANLAR
Rekor Merkez Bankası'nda: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor bağış o kurumdan: 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun' Merkez Bankası'nın bağışı: 'Bildiğiniz tüm fıkraları unutun'
İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede İstanbul'da 2000 öncesi yapılmış bina sayısı belli oldu: En yaşlı yapılar bu iki ilçede
Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı: Olası İstanbul depremi için sayı verdi! Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı: Olası İstanbul depremi için sayı verdi!
İslam Memiş açıkladı: 'Bunu yapan herkes kazanacak' İslam Memiş açıkladı: 'Bunu yapan herkes kazanacak'