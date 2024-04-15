Yönetmen ve sinema yazarı Mesut Kara hayatını kaybetti

Yönetmen ve Evrensel gazetesi yazarı Mesut Kara, tedavi Aydın Söke Devlet Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti.

Evrensel'de yer alan habere göre, 2008'de pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren ve dönem dönem artan sağlık sorunları ile mücadele eden Kara, geçtiğimiz şubat ayında kalp krizi geçirip yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından kalp rahatsızlığının geçtiğimiz günlerde tekrarlaması üzerine Söke Devlet Hastanesi'nde tekrar tedavi altına alınmıştı.

Mesut Kara, bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

1961 yılında İstanbul'da doğan Mesut Kara, 15 yılı aşkın zamandır sinema yazarlığı yapıyordu. Kara, reklam alanında sanat yönetmeni olarak çalıştı, televizyonlara sinema programları yaptı.

Metin yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı Erkan Yücel Belgeseli’nin yanı sıra Mesut Kara’nın “Artizler Kahvesi, "Yeşilçam’da Unutulmayan Yüzler", "Pendikli Yıllar ve Sinemasal Anılar", "Sinema ve 12 Eylül" ve "Yeşilçam Hatırası" adlı yayınlanmış 5 kitap çalışması var.

Birçok dergide yazarlık ve editörlük yapan Kara, Show TV’de yayınlanan "CineShow" adlı sinema programının metin yazarlığı ve danışmanlığını yaptı, Kanal 6’da yayınlanan "Hayalet Mektebi" adlı sinema programını hazırlayıp sundu. Kara, Klaros Yayınları’nda 22 kitaplık "Sinema Kitaplığı" serisinin editörlüğünü de üstlendi.

Mesut Kara'nın, ağırlıkla Yeşilçam'a dair sinema yazıları Kasım 2012'den bu yana Evrensel gazetesinde yayımlanıyordu.

Filmografisi

-Salih Tozan Belgeseli - Yardımcı Yönetmen (Yönetmen Yılmaz Atadeniz)

- Sami Hazinses Belgeseli - Danışman (Yönetmen Yılmaz Atadeniz)

- İzzet Günay Belgeseli - Senaryo yazarı

- Yeşilçam’ın Kötü Adamları - Senaryo Yazarı (Yönetmen Burak Gülgen)

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

- Mavi İnsan Mustafa Veli - 2010

- Kuşadalı Bir Yurttaş İsmail Dirim - 2010

- İki Kalas Bir Heves (Tiyatro Belgeseli) - 2010

- 2. Çeşme Film Festivali, Belgesel Kuşağı, Gösterim Seçkisi. 2012

- Unutulmayan Yüzler: Cahide Sonku - 2010

- Unutulmayan Yüzler: Sezer Sezin - 2010

- Unutulmayan Yüzler: Belgin Doruk - 2010

- Unutulmayan Yüzler: Ayhan Işık - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Bülent Oran - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Hayati Hamzaoğlu - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Turgut Özatay - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Ülkü Erakalın - 2009

- Unutulmayan Yüzler: Bülent Oran - 2009

- Bir Pütün Olarak Yılmaz Güney - 2009

- Fantastik'in Sineması - 2005

- Şimdi Geçti Buradan: Işıyarak Yok Olan Aktör Erkan Yücel - 2005

Yayımlanmış Kitapları

-Artizler Kahvesi - 1997

- Yeşilçamda Unutulmayan Yüzler - 1999, 2003

- Yeşilçam Hatırası - 2007

- Pendikli Yıllar Sinemasal Anılar

- Sinema ve 12 Eylül

- Mülksüz ve Çıplak

- Benim Sinemacılarım

- Devlet, Toplum ve Sinema

- Hayatımız Sinema

- Sine-Masal yazılar

- Sanatlarıyla İz Bırakıp Geçtiler Hayatımızdan

- Bir Uyumsuzun Hatıra Defteri

Ortak Kitaplar

- Mizah, Muhalefet ve Demokrasi Ekseninde: Komedinin Öyküsü

- Sinematik Yazılar

Katkıda Bulunduğu Kitaplar

- Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter

- Karanlıkta Işığı Yakalamak Bir Ahmet Uluçay Derlemesi

- Kısa Film Öyküleri

- Eleştiriye Bakış - Derleyen: Seçkin Zengin

- Kartal Hikâyeleri

- Şeytan Diyor Ki - Derleyen: Seçkin Zengin

- Oyuncak Kasabası - Derleyen: Seçkin Zengin