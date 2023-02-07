Yıkılan 40 dairelik binanın enkazından 26 saat sonra yaralı kurtarıldı

Osmaniye'de depremde yıkılan ve 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazından 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaş ekiplerin yoğun çabası sonrası 26 saatin ardından yaralı olarak hayata tutundu

Yıkılan 40 dairelik binanın enkazından 26 saat sonra yaralı kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Osmaniye'de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye'de yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı.

Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

AA

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