Yargıdan karar: İşçiyi aşağılayan patron yandı!

Çalıştığı işyerinde, patronu tarafından sürekli aşağılandığını, görev tanımı dışında işlerin zorla yaptırıldığını öne süren işçiye yargıdan müjde geldi. Bölge Adliye Mahkemesi; işten atılmakla tehdit edilen işçinin mobbinge maruz kaldığına hükmetti.

Yargıdan karar: İşçiyi aşağılayan patron yandı!

Çalıştığı işyerinde, işveren tarafından sürekli aşağılandığını öne süren işçi, mobbinge maruz kaldığını belirterek istifa etti.

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan davacı işçi, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı işçi, kararı istinaf etti. Devreye Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi girdi.

Manifesto niteliğindeki kararda, şu ifadelere yer verildi:

Yargıdan karar: İşçiyi aşağılayan patron yandı! - Resim : 1

"Dosya kapsamındaki tanık anlatımları, mail içerikleri ile davacının gördüğü psikolojik tedaviye dair rapor ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirilip olayların kronolojik sıralaması incelenmiştir. Davacının davalı işveren tarafından aşağılandığı, görev tanımı dışındaki işlerin davacıya yaptırıldığı, hedeflerin tutturulması aksi halde işten atılacağı konusunda mailler gönderildiği ve temadi eden bu davranışlar nedeniyle davacının sağlığının bozulduğu, bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğü ve bu suretle davacının işyerinde psikolojik taciz ve baskıya uğradığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle davacının uğradığı kişilik hakkı ihlalinin ağırlığı da gözetilerek davacı lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetli görülmemiş, Dairemizce manevi tazminat talebinin kabulüne hükmedilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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