Van'da DEM Parti, CHP, TİP ve EMEP heyetlerinin de katıldığı bir yürüyüş düzenlendi

Yerel seçimlerde yüzde 55 oy almasına rağmen DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın adaylığının il seçim kurulu tarafından iptali ve mazbatasının ikinci sıradaki AKP adayına verilmesi kararına tepkiler sürüyor.

Bugün Van'da gerçekleştirilen MYK toplantısına DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MYK üyeleri, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın eşi Aslı Kaya, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Neslihan Şedal katıldı.

MYK toplantısının ardından DEM Partililer, CHP, TİP ve EMEP heyetleriyle bir araya geldi.

Önce polis tarafından engellenen yürüyüşe daha sonra izin verildi.

Yürüyüşte “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından, bir basın açıklaması yapılıyor.

BAKIRHAN: VAN HALKININ İRADESİ GASPEDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Tuncer Bakırhan açıklamalarında şunları kaydetti:

Değerli Van halkı. Kahraman Van halkı. Söz verdiğimiz gibi 14’te 14 yaparak faşizme, zulme baskıya karşı çok büyük bir cevap verdiniz. Emin olun geçen gün Van mitinginde de söylemiştim, Van Kürtlerin kalbidir.

Van, oraya koymuş olduğu onurlu duruşuyla birlikte Kürtlerin, demokrasinin, özgürlük taleplerin baskıyla, kayyum düzeniyle ortadan kaldırılamayacağının, seçimde bugün bu alanda vermişti.

Nerede, ne zaman Van’ın adını duyarsak, onurlanıyoruz. Değerli halkımız iki dönem irademize kayyum atayanlar şimdi yeniden bir kumpasla, siyasi darbeyle birlikte tekrar Van halkının iradesini gasp etmeye çalışıyor.

Emin olun sizler bugün buradaki bütün baskılara rağmen, copa, biber gazına rağmen burada bir arada durduğunuz müddetçe ne siyasi darbeleri, yargı darbeleri başarıya ulaşamayacaktır.

Söz veriyoruz 14’te 14 belediyemizi koruyacağız. Van halkının iradesini kimse gasp edemez. Ankara'da karanlık dehlizlerde yapıla hesaplar, Van'da, Van kalesine çarparak paramparça olmaya mahkumdur.

Zannediyolar ki bu haksızlığı da sineye çekeceğiz. Bu hukuksuz, bu Kürt halkının iradesini yok sayan bu anlayışa itiraz edeceğiz.

Buradan YSK'ye de seslenmek istiyoruz. Van'da yaşayan halkımızın gözü kulağı vereceğiniz doğru adil karardadır. Umuyorum ve diliyorum ki bu halkın iradesini yok saymayacaksınız.

Bir çaremiz de AKP'nin adayınadır. Kürt'sen, insansan inançlıysan, bu toprakların insanıysan bu oyuna gelme. Mazbatayı kabul etme. Yarın Van sokaklarında, caddelerine gezerken başını önüne eğmek zorunda kalırsın. Bu iradeyi gasp edecek AKP MHP'nin yanında durma.

Van halkının iradesini sahiplenen, demokratik kitle örgütlerine bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'nin halkları, emekçileri, ezilenleri ilk defa Van halkıyla dayanışma içerisinde.

Buradan bir kez daha AKP-MHP iktidarına sesleniyoruz. Bu halkın iradesini gasp etmeye çalışırsanız kaybetmeye mahkumsunuz.

HATİMOĞULLARI'NDAN YSK'YE ÇAĞRI: MEYDANLARI TERK ETMİYORUZ

Tülay Hatimoğlları ise açıklamalarında şunları kaydetti:

Bugün Abdullah Zeydan kardeşimizin, başkanımızın adaylığını onaylayan YSK seçimlere 48 saat kala, onun adaylığı ile sorun bildiriyor.

Bu sorun bizlere iletilmeden önce AKP’ye ve adayına iletilmiş. Seçimler gerçekleşirken onlar kumpas kuruyorlardı. Değerli arkadaşlar, buradan YSK’ye sesleniyoruz, il seçim kurulu 2’ye 1 oylamayla bu kararı şimdi almış durumda. Ama bizler de avukatlarımız, yetkililerimiz bir çalışma yürüttü. Oldukça geniş bir itirazı YSK’ye ulaştırdık.

Abdullah Zeydan başkan mazbatasını alana dek bu mücadelemiz devam edecek. Bizler, MYK toplantımızı bugün burada Van'da aldık. PM'miz milletvekillerimizin önemli bir çoğunluğu bu karar olumlu bir şekilde neticelene dek Van'da olacağız.

Şu an bütün Türkiye ve Avrupa’dan dayanışma sesleri yükseliyor. Böylesi bir uygulama Türkiye tarihinde ilk kez görülüyor.

Van halkının Zeydan başkanın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu karar çıkana dek alanlardayız, meydanlardayız.

Türkiye’deki bütün demokrasi güçlerine, yüreği demokrasiden yana atan 85 milyon yurttaşımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz.

'SELAHATTİN VE MIZRAKLI'NIN SEVGİ VE SELAMLARINI GETİRDİM'

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ise özetle şunları dedi:

Selahattin’in de Selçuk Mızraklı’nın da Van halkına selam ve sevgileri var.

Bu irade karşısında hiçbir gücün duramayacağını biliyoruz.

ERKAN BAŞ: BU SALDIRI TÜRKİYE'NİN İRADESİNEDİR

Kürt halkının iradesini teslim alamayanlar, baskıyla kayyumla teslim alamayanlar şimdi kumpaslarla teslim almaya çalışıyor. Hep birlikte direneceğiz. Buradan net olarak bilinmesini istediğimiz bir şet var. Bugün sadece Van halkının iradesine ipotek konulmuyor bütün Türkiye’nin iradesine ipotek koyuyorlar. Bu saldırı hepimizedir. Bu saldırıyı tüm yurttaşlara yapılıyor.

Bugün buradan yükselen ses, İstanbul’dan da İzmir’den de yükselecek. Kürt halkı yalnızlığa mahkum edilmeyecek hep birlikte direneceğiz.

Türkiye’nin dört bir yanında Van halkının iradesi, Abdullah Zeydan hak ettiği mazbatayı alana kadar devam edecek.