Valilik duyurdu: Düzce'de mesai saatleri değişti!

Düzce Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu.

Düzce Valiliği tarafından mesai saatlerinin değişmesine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında, 11 Mart 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 9 Nisan 2024 tarihine kadar mesai saatleri sabah saat 08.30-12.30 öğlen 12.30-13.00 ve öğleden sonra 13.00-17.00 şeklinde düzenlenmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem