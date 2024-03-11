Valilik duyurdu: Düzce'de mesai saatleri değişti!

Düzce Valiliği, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saati değişikliğine gidildiğini duyurdu.

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Valilik duyurdu: Düzce'de mesai saatleri değişti!

Düzce Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu.

Düzce Valiliği tarafından mesai saatlerinin değişmesine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında, 11 Mart 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 9 Nisan 2024 tarihine kadar mesai saatleri sabah saat 08.30-12.30 öğlen 12.30-13.00 ve öğleden sonra 13.00-17.00 şeklinde düzenlenmiştir."

Valilik duyurdu: Düzce'de mesai saatleri değişti! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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