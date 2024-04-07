Uzman çavuşlardan tepki: “Bizi alaya bu araçla götürdüler”

CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hani 3. Jandarma Komando Taburu’nda görev yapan beş rütbeli askerin bir disiplin soruşturmasına kamyon kasasında götürüldüğü görüntüleri paylaştı.

“KAZA OLUR, PUSUYA DÜŞERLER”

Bakan, bölgenin ve aracın yarattığı tehlikeye dikkat çekerek, "Yer Hani-Lice arası. Bu çocuklar, bu vatan evlatları Allah muhafaza kaza olsa sağ çıksalar, sakat kalırlar. Ateş altında kalsalar, pusuya düşseler ki Hani-Lice arasındaki yol geçmişte en çok pusu atılan, en çok şehit verdiğimiz yollardan biri. Ellerinde ne silah ne de mühimmat var. ⁠Aracın arkasında ya da önünde zırhlı araç olmalı gördüğümüz kadarıyla arkasında emniyet aracı yok önünde var mı onu da bilmiyoruz. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir rezillik" ifadelerini kullandı.

Konuyu CHP Milli Savunma’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile paylaştığını söyleyen Bakan, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Yankı Bağcıoğlu ise yaptığı paylaşımda, "Benzer manzarayı depremden sonraki müdahale sürecinde Jandarmalarımızın damperli kamyonlarla taşınması sırasında da görmüştük. TSK’dan tamamen koptuktan sonra, Jandarma’da Emniyet Kaza Önleme (EKÖ) kurallarının uygulanmasında da ciddi sıkıntılar görülüyor. Bu bile 2 kurum arasında bağların tamamen koparılmasının olumsuz sonuçlarına örnek. Bu işlem kurumun temelini oluşturan uzman çavuşları cezalandırma maksadı ile yapılıyorsa daha da vahim" dedi.

“CAN GÜVENLİĞİMİZİ ALACAĞIMIZ HİÇBİR DURUM YOK”

Murat Bakan'ın paylaştığı videoda yaşanılanları anlatan uzman çavuş o anları cep telefonuyla kaydederek, şunları anlattı:

“5 Nisan 2024 Cuma günü sabah 09.00’da Hani 3. Jandarma Komando Taburu’ndan Isuzu marka araçla Alay Disiplin Kurulu’na gitmek üzere çıkış yaptık. Bize verdikleri araç bu şekilde. Hiçbir güvenlik önlemi, hiçbir emniyet kemeri, can güvenliğimizi alacağımız hiçbir durum yok. Ben Uzman Çavuş X.X, ben kendim de açıktayım zaten. Arkadaşım beni tanık yazdırdığı için, ben Alay Disiplin Kurulu’na gitmekteyim. İçerideki Başçavuş X.X.., Üsteğmen X.X'in şikayetlerimiz dolayı ettiğimiz için bize tahsis ettikleri araç bu. Normalde bizi Lice’ye götürürken zırhlı aracın içinde bile emniyet kemeri takmayı emreden personeller bizi bu araçla gönderiyorlar. Biz şu an terörle mücadele yapmış olduğumuz Hani Tabur’dan Lice Alay'a çıkmaktayız. Gitmiş olduğumuz araç da budur. Gerekli yetkililere bir şekilde bu videoyu ulaştıracağız."