Urla'da kayyum belediyenin 33 dönüm araziyi yandaşlara peşkeş çekmesine karşı eylem: 'Urla'mızın geleceğine ipotek koymaya çalışıyorlar'

GERÇEK GÜNDEM- Yerel seçime üç aydan az bir zaman kala Urla'da 2019'dan bu yana üçüncü kayyumla yönetilen belediye, seçmenin iradesini hiçe sayan bir uygulamaya imza atmaya çalışıyor. 2024'ün ilk icraatı olarak Urla Park Projesi adı altında Urla'nın 33 dönümlük arazisini yandaş müteahhitlere peşkeş çekmek anlamına gelen meclis gündeminin 22. Maddesi bugün gündemde.

Kayyum yönetiminin yönelimine karşı CHP Urla İlçe örgütü ve sivil toplum örgütleri de bugün sabah Urla Belediyesi önünde toplanarak 22. Maddenin gündemden çıkarılması talebini dile getirdiler. CHP ilçe başkanı Av. Pelin Karasakal, söz konusu arazinin devredilmesi işleminin iptaline kadar belediyenin önünden ayrılmayacaklarını ifade etti.

Karasakal'ın Urla Belediyesi önünde yaptığı açıklama şöyle:

"URLA'MIZIN GELECEĞİNE İPOTEK KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Kıymetli Urlalılar,

2024ün ilk mesai gününde yapmış olduğumu çağrımıza kayıtsız kalmadınız geldiniz, hepinizin ayaklarına sağlık.

Bizler yeni yıla girmenin sevincini umudunu taşırken bu belediyenin içinde birileri 2024’ün ilk icraatı olarak bir kiralama işine girişmişler.

4.5 yıldır yaşadığımız kayyum düzeniyle son 3 ayımız kaldı. 3 ay daha sabredip sonra belediyeyi gerçek sahibine halka, hep birlikte kavuşturacağız.

Urla 2. Kayyum döneminde, Atatürk Mahallesi'nde, urla halkına ait olan 33dönümlük arazi, bazı müteahhit firmalara Urla Park Projesi adı altında hangi ruhsatlar karşılığı verildi biliyoruz.

Şimdi 3. Kayyum dönemimde 3 aylık süreyi fırsat bilenler, batan geminin malları bunlar düşüncesi ile gider ayak Urla’mızın 10 yıllık geleceğine ipotek koymaya çalışıyorlar.

Sayın Gözlet,

Siz seçilmiş değil atanmışsınız ve Urla’mızın iradesini yansıtmıyorsunuz. Bu kararı siz değil, 3 ay sonra seçimle gelecek belediye başkanı ve meclis üyeleri vermelidir. Yani karar merci güzel Urla’mın güzel insanlarındadır.

02.01.2024 tarihli meclis gündeminin 22. Gündem maddesinin ivedilikle gündemden düşürülmesini tüm Urlalılar olarak talep ediyorum.

Bu konuda Urlalıları tatmin edecek gerekli açıklama yapılmadan da belediyenin önünden ayrılmayacağımı tüm kamuoyuna bildiririm.

Urla halkı Urla'yı korumaya kararlıdır ve koruyacaktır!"

KAYYUM TEPKİLERİ DİKKATE ALACAK MI?

Gözler şimdi Urla'da 4,5 yıldır toplanmayan Urla Belediye Meclisi yerine kendisini koyan kayyum yönetiminin gündeme aldığı karar tasarısını geri çekip çekmemesinde.

Urlalıların merakı şu: Kayyum tepkiler karşısında geri adım atacak mı, yoksa Urlalıların iradesini hiçe mi sayacak?