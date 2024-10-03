Ücretsiz Olacağı Söylenen Tünele 10 Ayda 3 Kez Zam Yapıldı

Muğla’da 'ücretsiz olacak' denilerek açılan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine son 10 ayda üçüncü kez zam yapıldı. Tünelde birinci sınıf (otomobil) araçlar için geçerli geçiş ücreti 35 TL'den 41 TL'ye yükseltildi.

Ücretsiz Olacağı Söylenen Tünele 10 Ayda 3 Kez Zam Yapıldı

Muğla’da vatandaşların 'Deli Dumrul Tüneli' adını taktığı, ücretsiz olacak denilerek açılan Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin geçiş ücretine zam geldi. Birinci sınıf (otomobil) araçlar için geçerli geçiş ücreti 35 TL'den 41 TL'ye yükseldi.

3 KEZ ZAM YAPILDI

Göcek Tüneli için ilk zam haberi 7 Ocak 2024’te yapılmıştı. Bu tarihte birinci sınıf araçlar (otomobil) için 15 lira olan ücret 25 liraya yükselirken, 15 Mayıs 2024’te yapılan haberlerde ise geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) için 25 liradan 35 liraya yükselmişti.

Bu yıl içerisinde ise üçüncü zam yapılarak tünelin geçiş ücreti 35 TL’den 41 TL’ye yükseltildi. Tünelden geçiş ücretine 2024 yılında üçüncü kez zam yapılmış oldu.

Kaynak: ANKA

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