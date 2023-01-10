Tunceli'de bir ilçede kuduz karantinası

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Tunceli'de bir ilçede kuduz karantinası

Alınan bilgiye göre; ilçede yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri öldü. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Numunede yapılan incelemede hayvanın kuduz olduğu tespit edildi.

Karantinaya alınan ilçeye 6 ay süreyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.

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