Tunceli'de bir ilçede kuduz karantinası
Tunceli’nin Hozat ilçesinde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre; ilçede yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri öldü. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Numunede yapılan incelemede hayvanın kuduz olduğu tespit edildi.
Karantinaya alınan ilçeye 6 ay süreyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.
Yunanistan, Alaattin Çakıcı'nın vize talebini reddetti Güncel 09 Ocak 2023 21:41
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, memur ve emekli maaşına zam öngören kanun teklifi kabul edildi Güncel 09 Ocak 2023 21:36
Cumhuriyet ve laiklik karşıtı imam Halil Konakçı'ya polis koruması Güncel 09 Ocak 2023 21:33
Barış Atay 16 yaşında gördüğü işkenceyi anlattı: 11 saat dayak yedim Güncel 09 Ocak 2023 21:03