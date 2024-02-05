TÜGVA, çocuklarla ‘tesettür defilesi' düzenledi: “Tüm hanım öğrencilerimizi bekliyoruz”

TÜGVA’nın Kocaeli Gölcük’te ortaokul öğrencileri için düzenlediği “Kış Kampı” projesi kapsamında öğrencilere “Tesettür defilesi” düzenlediği ortaya çıktı.

TÜGVA, çocuklarla ‘tesettür defilesi' düzenledi: “Tüm hanım öğrencilerimizi bekliyoruz”

BirGün'de yer alan habere göre, TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliği’nin 24 Ocak tarihinde “Kış Kampı” adı altında ortaokul öğrencilerini tesettüre soktuğu ve “Tesettür defilesi etkinliği” yaptığı ortaya çıktı.

Çocukların tesettürlü fotoğraflarının paylaşıldığı TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliği’nin sosyal medya hesabında ‘etkinlik’ şu ifadelerle duyuruldu: “Ortaokul Koordinatörlüğümüzün kız öğrencilerimize yönelik düzenlediği 3 günlük ‘Kış Kampı’ programımızın ikinci gününü tamamladık. Tesettür Defilesi etkinliğimizin ardından günümüzü sonlandırdık.”

22-24 Ocak tarihleri arasında saat 11.00 ila 15.00 arasında düzenlenen projede ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri hedef alındı. “Kız ortaokul öğrencilerine yöneliktir”, “Tüm hanım öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadeleriyle duyurulan etkinlikte ise çocuklara matematik, çocuk sahabeler, peygamberler tarihi dersleri verildi. TÜGVA Gölcük İlçe Temsilciliği’nde yapılan “Kış Kampı”nda aynı zamanda öğrencilere el işi atölyesi, sanat atölyesi ve yemek atölyesi adı altında etkinlikler düzenlendi.

Aynı temsilciliğin 14 Ocak tarihinde erkek öğrencilere yönelik düzenlediği “Kış Okulu” projesinde ise ortaokul öğrencilerine namaz kıldırıldı, Kuran okutuldu. Sosyal medya hesabında paylaşılan gönderide ise Kuran, ezber, adab-ı muaşeret, geçmişten günümüze ve matematik dersleri verildiği aktarıldı.

ÖĞRENCİLERE KONFERANS VERDİLER

TÜGVA Samsun İl Temsilciliği Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi, Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Ahmet Altunoğlu İmam Hatip Lisesi’nde konferans verdi. Temsilcilik, söz konusu okulların konferans salonlarında “Filistin Buluşması” adı altında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere verilen konferans temsilciliğin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Öte yandan aynı temsilciliğin Samsun Atakum Anadolu Lisesi’nde 17 Ocak’ta “Ecdadın İzinden Fatih Sultan Mehmet” programı düzenlediği ortaya çıktı. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlik temsilciliğin sosyal medya hesabında, “Ecdadın İzinden Fatih Sultan Mehmet programımızı Atakum Anadolu Lisesi öğrencileri ile gerçekleştirdik” ifadeleriyle duyuruldu.

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