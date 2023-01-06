TRT’den bilgisayar, tablet ve akıllı saatlere de e-Bandrol

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği’nde değişiklikler yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

TRT’den bilgisayar, tablet ve akıllı saatlere de e-Bandrol

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) e-Bandrol uygulaması kapsamına, ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar ve televizyonlara ek olarak bilgisayar, tablet ve akıllı kol saatleri de eklendi.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre; bir yıl içinde 3 defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin e-Bandrol uygulamasına son verilecek ve mükellefe fiziki bandrol verilecek.

TELEVİZYON, TABLET VE AKILLI KOL SAATİ İÇİN YILLIK ÜRETİM KAPASİTE ŞARTI BELİRLENDİ

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, yurt içinde üretim yapan mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmeleri için ibraz edecekleri kapasite raporuna esas alınarak televizyon için yıllık 500 bin adet, bilgisayar, tablet ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip olma şartı aranacak.

Önceki uygulamada, bu rakamlar faaliyeti devam eden mükelleflerin bir önceki yıl 20 bin adet televizyon bandrolü almış olması, ilk defa faaliyete başlayan mükelleflerin ise ibraz edecekleri kapasite raporuna göre yıllık 20 bin adet televizyon üretim kapasitesine sahip olması şartlarıyla sınırlanmıştı.

TRT, yeni belirlenen üretim kapasitesi rakamlarını her bir cihaz türü için ayrı ayrı 4 katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili oldu.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLMESİ HALİNDE MÜKELLEFE FİZİKİ BANDROL VERİLECEK

Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacak. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilecek. Bir yıl içinde 3 defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin de e-Bandrol uygulamasına son verilecek ve mükellefe fiziki bandrol verilecek. Mükellef hakkında yapılan son tespit tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bandrole ilişkin herhangi bir olumsuz tespit olmaması halinde e-Bandrol uygulamasından tekrar yararlandırılabilecek.

Kaynak: ANKA

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