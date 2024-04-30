Trabzon'da taksi şoförünü öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis

Trabzon'da taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Trabzon'da taksi şoförünü öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis

Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 20 yıl 6 ay hapis verildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kol ile maktul Aslan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, sanığa, mütalaada "kasten adam öldürme" suçundan müebbet ve "yağma"dan 3 yıldan 7 yıla kadar hapsinin istendiğini hatırlatarak söz verdi.

Sanık Kol, savunmasında, "Maktulün ailesinden özür diliyorum. Olay bir anlık öfkeyle oluştu. Maktule bana zarar verebileceği düşüncesiyle aracına ateş ettim, öldürme kastıyla ateş etmedim. Bu olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Taraf avukatları ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın hırsızlığa dair kesin delil olmadığından "yağma" suçundan beraatine karar verdi.

Sanığı "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptıran heyet, ardından bu cezayı tahrik nedeniyle 18 yıla düşürdü. Sanığa "ruhsatsız silah kullanmak"tan da 2,5 yıl hapis verildi.

Sürmene Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran 2023'te, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuş, yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin Aslan (52) olduğu belirlenmişti.

Aslan'a ait 61 SY 053 plakalı araç, camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuş, olayla ilgili yakalanan Mustafa Kol çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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