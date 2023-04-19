Uyuşturucu baronlarının nasıl Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı: Kırmızı bültenle aranıyorlar, yakalanıyorlar, iade edilmiyorlar

Mafyanın ve uyuşturucu baronlarının merkezi haline getirilen Türkiye’de, kırmızı bültenle aranılan ‘Kürt Tilkisi’ kod adlı Rawa Majid’in Bodrum’dan 250 bin dolara villa alarak Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Avrupa’nın en tehlikeli baronları arasında gösterilen Jos Leijdekkers’in de Türk vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Birgün yazarı Timur Soykan, “Sırp uyuşturucu baronu İstanbul’da öldürülüyor, iki ay geçmeden Kafkas mafyası Azerbaycanlı rakibine yine İstanbul’da kurşun yağdırıyor. Yeni Zelandalı, Avusturalyalı suç örgütü liderleri bile Türkiye’de yakalanıyor” ifadelerini kullanarak Türk vatandaşı olan baronu Rawa Majid’ ve Jos Leijdekkers’i köşesine taşıdı.

Soykan, ABD merkezli Vice News sitesinin, ‘Suçluların gözü Türk vatandaşlığı’nda’ başlıklı haberinin detaylarını paylaştı.

Soykan, ‘İsveç baronu Kürt tilkisi’ni ve Avrupa’nın en büyük baronlarından olduğu söylenen Jos Leijdekkers’i şöyle anlattı:

İSVEÇ’İN BARONU: KÜRT TİLKİSİ

Rawa Majid, 36 yaşında. Babası Iraklı bir Kürt ve Saddam muhalifiydi, İsveç’in Uppsala kentine kaçarak yerleşti. Rawa Majid burada yetişti ve yeraltı dünyasında isim yaptı. İsveç polisine göre; uyuşturucu pazarının büyük kısmını rakiplerine dehşet saçarak ele geçirdi. Avrupa polisi suç örgütlerinin kullandığı şifreli haberleşme sistemi Encrochat programına sızınca milyonlarca mesajı ele geçirdi. Bu mesajlarda Rawa Majid ‘Kürt Tilkisi’ kod ismini kullanıyordu ve lakabı ‘Kürt Tilkisi’ olarak kaldı.

İsveç polisi, ‘Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs’ suçlamasıyla onu yakalamak için 2020’de operasyon düzenledi ancak kayıplara karışmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Yani tüm dünyada aranıyordu.

Rawa Majid, son dönemde İsveç medyasının bir numaralı gündemi. Sundsvall kentindeki uyuşturucu pazarını ele geçirmek için Yunan asıllı çete lideri ile çatışıyorlar. İsveç medyasına göre; iki ay içinde Stockholm ve çevresinde 20’den fazla silahlı ve bombalı saldırı yaşandı. Stockholm’deki bir saldırıda lokantada yemek yiyen 15 yaşındaki bir çocuk öldü. İsveç basınına göre; Rawa Majid, Signal programı üzerinden çete mensuplarına talimatlarını iletiyordu. Bu mafya çatışması İsveç kamuoyunda ‘Suç cennetine dönüştük’ kaygısını doğurmuştu.

ÇANTASINI UNUTTU, YAKALANDI

Bu çete liderinin Türkiye’de olduğunu komik ve maalesef trajik bir olayla öğrendik.

15 Nisan 2022 sabahı Marmaris’te parkı temizleyen belediye işçisi Ali Eren, bank üzerinde çanta buldu. İçinde 12 bin 400 dolar ve 2 bin 400 TL olan çantayı polise teslim etti. Polis çantanın sahibi ‘Miran Othman’ı tespit edip karakola çağırdı. Parasını teslim alan Miran Othman’ın ‘Baron’ lakaplı ve kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısı Rawa Majid olduğu anlaşıldı.

Marmaris’te yaşadığı villaya yapılan baskında 2 ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve ‘Rawa Majid’ adına düzenlenmiş İsveç kimliği bulundu. Türkiye’deki haberler bu bilgilerle sınırlı kaldı. Hatta bir habere göre; ‘Miran Othman’ ifadesinde “Sahte kimliğimi profesyonel olarak hazırlattım. Buna rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi inanın anlayamadım” demişti.

Rawa Majid, para dolu çantasını Marmaris’teki bir bankta unuttuktan sonra yakalandı.

4 AY HAPİS YATTI, TAHLİYE EDİLDİ

Ama bunu söylemiş olamaz. Çünkü bu suç örgütü liderinin Türkiye Cumhuriyeti kimliği sahte değildi ve üzerinde ‘Miran Othman’ ismi yazılıydı. Yani kırmızı bültenle aranmasına karşın Türk vatandaşı olmuştu. Bu büyük bir skandaldı.

İsveç Devlet Televizyonu muhabiri Diamant Salihu, 30 Kasım 2022’da yayınlanan haberinde; ‘Rawa Majid’ yani yeni adıyla ‘Miran Othman’ ile telefonda konuştuğunu anlattı. Yani tahliye edilmişti. Habere göre; Miran Othman, “Ben bir Türk vatandaşıyım” dedi. “Nasıl vatandaş oldunuz” sorusuna ise “Bu ülkeye yatırım yaparsanız vatandaş olabiliyorsunuz” yanıtını verdi.

İsveç’te Savcı Henrik Söderman ise şöyle diyordu: “Kürt Tilkisi’nin Türkiye’de yakalanmasından kısa süre sonra iadesini talep etmiştik. Fakat Türkiye vatandaşı olduğu için iade edilmeyecek. Bu kişinin serbest bırakılması konusunda Türk polisi İsveçli yetkililere bilgi vermedi.”

İSTANBUL’DA EVİ VE İŞYERİ VAR

Miran Othman’ın Türk vatandaşı olduğu Bodrum’daki yargılamada net şekilde görülüyor. 18 Nisan 2022’de Marmaris Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan tutuklanan Miran Othman 4 ay cezaevinde kalmıştı. 4 Ağustos 2022 günü Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde tutukluluk incelemesi için resen celse açıldı.

Avukatı, Miran Othman’ın Türk vatandaşı olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

“Şüphelinin Türkiye’de herhangi bir suç işlediğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Türk vatandaşıdır. İstanbul’da oturmaktadır. İstanbul’da işyeri vardır. Buna ilişkin evrak istedik, ancak tarafımıza ulaşmadığı için sunamıyoruz. Çocukları vardır, karnından ameliyatlıdır. Cezaevi koşulları müvekkil için uygun değildir. Yapılan sözleşmeler gereği tutukluluk süresi 40 günü geçmiştir. Kaçma şüphesi yoktur…”

Yani Miran Othman’ın İstanbul’da da evi ve iş yeri vardı. Bunların evrakı sunulmamıştı ama hakimlik tahliye kararı verdi. Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimi tahliye kararında Miran Othman hakkında İsveç makamlarından herhangi bir somut delil, belge gönderilmediğini belirtti.

Oysa İsveç’teki savcı, Miran Othman’ın yakalanmasından kısa süre sonra iadesi için başvurduklarını söylemişti.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞ

Tahliye kararında bir cümle ise çok dikkat çekiyordu. Şöyle denilmişti: “Şüphelinin Bodrum’da yakalandığı tarihte üzerine atılı suçu öğrenmesine rağmen kaçmadığı, daha sonra Marmaris’teki evinde yakalandığı…” Yani Miran Othman, daha önce Bodrum’da yakalanmış, hakkındaki suçlamaları öğrenmiş ama serbest bırakılmıştı.

Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimi, İsveç Ceza Kanunu’na göre verilmesi beklenen ceza ile tutukluluğun orantılı olmayacağı için tahliyeye hükmettiğini de anlatmıştı. İsveç makamları ise uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayette teşebbüs gibi ağır suçlardan Miran Othman’ın arandığını ifade ediyor.

Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışı yasağı, hafta iki gün karakola imza vermesi ve 250 bin TL güvence bedeli şartıyla tahliye kararı vermişti.

Artık Miran Othman’ın nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu sorusuna dönebiliriz.

IRAK’TA ADINI DEĞİŞTİRDİ

Bir iddiaya göre; Rawa Majid, 2020 yazında gittiği Kuzey Irak’ta mahkeme kararıyla adını değiştirdi ve ‘Miran Othman’ adını aldı. Daha sonra bu kimlikle Türkiye’ye geçti. 250 bin dolarlık bir mülk alması vatandaş olmak için yeterliydi. Bodrum’dan bir villa aldı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvurdu. Kısa süre sonra kimliği ve pasaportu elindeydi.

Para karşılığı vatandaşlığın bol keseden dağıtıldığı Türkiye’de İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişinin vatandaş olması bu kadar basitti.

İsveç medyası Miran Othman’a vatandaşlık verilmesi ve serbest bırakılmasını Türkiye karşıtı bir propaganda için kullanıyor. Aralık 2022’de Miran Othman hakkında haber yayınlayan Expressen Gazetesi şöyle yazdı: “Türkiye İsveç’in NATO üyeliğini onaylamak için İsveç’ten iadeler bekliyor. Aynı zamanda ciddi suçlardan aranan İsveçliler Türkiye’de iade riski olmadan özgürce yaşıyor.”

Ancak bu diplomatik kriz başlamadan önce Miran Othman’ın vatandaş yapıldığını biliyoruz. Yabancı mafya liderlerinin kolayca Türk vatandaşı olduğunu görüyoruz.

HOLLANDALI BARON DA VATANDAŞ

Vice News internet sitesinde çıkan haberde Hollandalı uyuşturucu baronu Jos Leijdekkers’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu iddia edildi.

Vice News’in haberinde; çok önemli bir bilgi yer alıyor. İnternet sitesine konuşan Hollandalı bir yetkili ülkenin en çok arananlar listesindeki uyuşturucu kaçakçısı Jos Leijdekkers’in Türk pasaportu kullandığını öne sürdü. Jos Leijdekkers’in Avrupa’nın büyük uyuşturucu baronlarından olduğu öne sürülüyor ve Hollandalı yetkili “Türkiye yasalarına göre; iade edilmiyor. Dubai ve Türkiye arasındaki özel uçakları denetlemek kolay değil. Her iki ülkede mülkleri olan Jos Leijdekkers tutuklama korkusu olmadan iki ülke arasında gidip geliyor” diye konuşuyor. Hollandalı uyuşturucu baronu Türk vatandaşı yapıldıysa çok büyük bir rezalet ile daha karşı karşıyayız.

Kaynak: Gerçek Gündem