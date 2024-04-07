Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde "fahiş fiyat" ve "servis ücreti" denetimi

Ticaret Bakanlığı lokanta, kafe, gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işyerlerine fiyat etiketleriyle ilgili getirdiği yükümlülüklere uymayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde "fahiş fiyat" ve "servis ücreti" denetimi

Ticaret Bakanlığı, fiyat listesinde eksik bilgi bulunan işletmeye 834 bin 28 lira para cezası uyguladı.
Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ çerçevesinde yapılan denetimlerde fiyat listesinde eksik fiyat bilgisi yer alan ve listede servis ücreti bilgisi olmayan işletmeye 834 bin 28 lira idari para cezası uyguladı.

Fiyat listelerine ilişkin denetimlerin yıl boyunca devam edeceği yer alan bakanlığın açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir işyerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır. Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin bu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.”

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