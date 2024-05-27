Teklifte sona gelindi: AKP'nin sokak hayvanlarının uyutulmasını da öngören yasa teklifi Meclis'e geliyor

AKP'nin hazırladığı ve sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa teklifinin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Teklifte sona gelindi: AKP'nin sokak hayvanlarının uyutulmasını da öngören yasa teklifi Meclis'e geliyor

İktidarın Hayvanları Koruma Kanunu'nun düzenlenmesiyle ilgili teklifinde sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.

AKP, sokak hayvanları ile ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören bir yasa teklifi hazırladı. Teklif önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Taslakta, "hayati tehlike" oluşturan sokak hayvanlarının, özellikle köpeklerin, belirli bir süre içerisinde sahiplenilmemesi halinde uyutulması yani enjeksiyonla öldürülmesi öngörülüyordu. Bu durum, hayvan hakları savunucuları ile kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.

30 GÜN BOYUNCA SAHİPLENİLMEYEN HAYVANLAR UYUTULACAK

AKP, gelen tepkiler üzerine teklifte düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemede uyutma hala bir seçenek olarak yer alsa da öncelikle hayvanların sahiplendirilmesi için çalışmalar yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda belediyeler, barınaklarındaki hayvanların fotoğraflarını çekerek internet sitelerinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. 30 gün boyunca sahiplenilmeyen hayvanlar ise uyutulacak.

2021 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu, kedi ve köpeklere çip takarak dijital kimlik sistemi getirmiş ve evcil hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngörmüştü. O dönemde de sokak hayvanlarının uyutulması seçeneği tartışmalara yol açmıştı.

Etiketler
AKP Köpek Hayvan Meclis
Son Güncelleme:
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgasında sürpriz gelişme! Polat çiftinin komşu kavgasında sürpriz gelişme
2024 Kurban Bayramı büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Fiyatları El Yakıyor!
Bal ve tuz karışımının bilinmeyen etkisi! Üstelik sadece 1 kaşık bile yetiyor... Bal ve tuz karışımının bilinmeyen etkisi! Üstelik sadece 1 kaşık bile yetiyor...
Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
Ayşe Ateş: Eşim suikastten birkaç ay önce "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" dedi Sinan Ateş, eşine "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" demiş!
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
"Şampiyon olacak" demişti... Astrolog Meral Güven'den Fenerbahçe paylaşımı: Beter olun! Astrolog Meral Güven, sarı lacivertlileri kızdırdı: Beter olun!