Teklifte sona gelindi: AKP'nin sokak hayvanlarının uyutulmasını da öngören yasa teklifi Meclis'e geliyor

İktidarın Hayvanları Koruma Kanunu'nun düzenlenmesiyle ilgili teklifinde sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.

AKP, sokak hayvanları ile ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören bir yasa teklifi hazırladı. Teklif önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Taslakta, "hayati tehlike" oluşturan sokak hayvanlarının, özellikle köpeklerin, belirli bir süre içerisinde sahiplenilmemesi halinde uyutulması yani enjeksiyonla öldürülmesi öngörülüyordu. Bu durum, hayvan hakları savunucuları ile kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.

30 GÜN BOYUNCA SAHİPLENİLMEYEN HAYVANLAR UYUTULACAK

AKP, gelen tepkiler üzerine teklifte düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemede uyutma hala bir seçenek olarak yer alsa da öncelikle hayvanların sahiplendirilmesi için çalışmalar yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda belediyeler, barınaklarındaki hayvanların fotoğraflarını çekerek internet sitelerinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. 30 gün boyunca sahiplenilmeyen hayvanlar ise uyutulacak.

2021 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu, kedi ve köpeklere çip takarak dijital kimlik sistemi getirmiş ve evcil hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngörmüştü. O dönemde de sokak hayvanlarının uyutulması seçeneği tartışmalara yol açmıştı.