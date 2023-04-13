'Soylu yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ankara'da yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktığı söylenen bir video sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Ancak gerçek, anlatılandan başka çıktı.

Son Güncelleme:
'Soylu yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yerli otomobil Togg'u teslim aldığını duyurmuştu. Yerli otomobil Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başlayan Soylu'nun dün yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktığı ifade edilmişti.

O anlarla ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda, gençlerle Soylu'nun diyalogu da dikkat çekmişti.

AKP MKYK ÜYESİ ÇIKTI

Soylu'nun o gençlerle yolda tesadüfen karşılaşmadığı, videoyu paylaşan Ayşe Şirin isimli kadının AKP' MKYK üyesi olduğu ortaya çıktı. Şirin'in eski paylaşımlarında da AKP ile olan yakın ilişkisi dikkat çekti. 

'Soylu yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' dendi, gerçek çok başka çıktı - Resim : 1

'Soylu yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' dendi, gerçek çok başka çıktı - Resim : 2

Şirin'in daha önceki paylaşımlarında da sık sık AKP ile ilgisini göz önüne serdiği görüldü. Eski paylaşımları ortaya çıkan Şirin'den bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları "Kurgu yaparken bari torpil yapmasaydınız" paylaşımları yaptı.

Şirin'in eski paylaşımlarından bazıları şöyle:

'Soylu yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' dendi, gerçek çok başka çıktı - Resim : 3

'Soylu yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' dendi, gerçek çok başka çıktı - Resim : 4

'Soylu yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' dendi, gerçek çok başka çıktı - Resim : 5

'Soylu yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' dendi, gerçek çok başka çıktı - Resim : 6

Son Güncelleme:
Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti.. Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti..
Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi
Berna Laçin söylenmez dedi sonrasında ise itiraf etti! Kime oy verecek? Berna Laçin söylenmez dedi sonrasında ise itiraf etti! Kime oy verecek?
Cunda Adası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Cunda Adası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Hemşirenin korkunç ölümü: Evinde boğazı kesik halde bulundu Hemşirenin korkunç ölümü: Evinde boğazı kesik halde bulundu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi limitleri için dikkat çeken karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi limitleri için dikkat çeken karar
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor
Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt Acun Ilıcalı'dan 'diskalifiye' tepkilerine yanıt