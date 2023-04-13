'Soylu yolda karşılaştığı gençleri Togg'la gezdirdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yerli otomobil Togg'u teslim aldığını duyurmuştu. Yerli otomobil Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başlayan Soylu'nun dün yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktığı ifade edilmişti.

O anlarla ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir videoda, gençlerle Soylu'nun diyalogu da dikkat çekmişti.

AKP MKYK ÜYESİ ÇIKTI

Soylu'nun o gençlerle yolda tesadüfen karşılaşmadığı, videoyu paylaşan Ayşe Şirin isimli kadının AKP' MKYK üyesi olduğu ortaya çıktı. Şirin'in eski paylaşımlarında da AKP ile olan yakın ilişkisi dikkat çekti.

Şirin'in daha önceki paylaşımlarında da sık sık AKP ile ilgisini göz önüne serdiği görüldü. Eski paylaşımları ortaya çıkan Şirin'den bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları "Kurgu yaparken bari torpil yapmasaydınız" paylaşımları yaptı.

Şirin'in eski paylaşımlarından bazıları şöyle: