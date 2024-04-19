Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması!

İstanbul Valiliği, saat 19.30'da Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan alanda toprak kayması geldiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır."

Kaynak: AA