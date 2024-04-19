Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması!

İstanbul Valiliği Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Valilik duyurdu: İstanbul'da toprak kayması!

İstanbul Valiliği, saat 19.30'da Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan alanda toprak kayması geldiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır."

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Toprak Kayması
Son Güncelleme:
İzmir'de otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı İzmir'de otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor... Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor...
ÖSYM tarafından bu hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek ÖSYM tarafından bu hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek
Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor... Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor...
ÇOK OKUNANLAR
Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber Reyting kaybı finale sürüklüyor. Star TV'nin dev bütçeli dizisinden kötü haber
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı
Tepkiler büyüdü, Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı! Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı
Meteoroloji ve valilikten kritik açıklama: Cumartesi başlıyor! Meteoroloji ve valilikten kritik açıklama
AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması: Erdoğan sinirlendi! AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması