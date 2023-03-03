İstanbul Finans Merkezi’nde yangın

Ümraniye'de inşaatı devam eden İstanbul Finans Merkezi’nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul Finans Merkezi’nde yangın

İstanbul Ümraniye'de yapımı devam eden finans merkezindeki bir binada saat 12.20 sıralarında yangın çıktı. Çok katlı binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi.

Çevreye yayılan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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