SMA Hastasının Adıyla Sahte Kumbara Dağıttı, Yakayı Ele Verdi

Bir SMA hastası adına sahte bağış kumbarası düzenleyip 6 ayrı iş yerine bırakan dolandırıcı suçüstündeyken yakayı ele verdi.

SMA Hastasının Adıyla Sahte Kumbara Dağıttı, Yakayı Ele Verdi

İstanbul Valiliğinden aldıkları yasal izinle SMA hastası 18 aylık Miran Ali Vermez adına yasal yardım toplamaya çalışan ailesi, bu çabalarına destek ararken Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir dolandırıcı ortaya çıktı. Razi U. (51) isimli şahıs, Miran Ali adına hazırladığı sahte bağış kumbaralarını Çerkezköy'de 6 farklı noktaya yerleştirerek insanları dolandırdı.

Yaklaşık 3 aydır Çerkezköy'deki çeşitli iş yerlerine koyduğu kumbaraları düzenli olarak boşaltan Razi U., esnafın dikkatli gözlemleri sonucunda yakayı ele verdi. Duyarlı esnafın şüphelenip durumu polise bildirmesi üzerine Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlattığı detaylı çalışma sonrası dolandırıcıyı suçüstü yakalayarak Çerkezköy Adliyesi'ne sevk etti.

DOLANDIRICININ SABIKASI ORTAYA ÇIKTI

Razi U.'nun geçmişte de benzer suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi. Bu durum, halk arasında büyük bir tepki oluşturdu ve benzer dolandırıcılık vakalarının önlenmesi için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Çerkezköy'deki esnaf ve vatandaşlar, dolandırıcının adil bir şekilde cezalandırılmasını beklediklerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA

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