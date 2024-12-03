Şirinevler'de Hareketli Dakikalar! Yola Torpil Attı, Polise Bıçak Çekti

Bahçelievler Şirinevler'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve bıçak çeken Evren Cebeci isimli şüpheli, D-100 Karayolunda bacağından vurularak yakalandı. Olay sırasında şüphelinin taşıdığı poşet, bomba imha uzmanları tarafından incelendi ancak patlayıcı maddeye rastlanmadı.

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Şirinevler'de Hareketli Dakikalar! Yola Torpil Attı, Polise Bıçak Çekti

Olay, Şirinevler D-100 Karayolunda Küçükçekmece istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi. Şirinevler Meydanı'nda polis ekipleri durumundan şüphelendiği kişiyi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. İsminin Evren Cebeci olduğu öğrenilen şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı ardından da D-100 Karayoluna girdi.

Şirinevler'de Hareketli Dakikalar! Yola Torpil Attı, Polise Bıçak Çekti - Resim : 1

BACAĞINDAN VURULDU

Polis ekiplerinin kovaladığı Cebeci poşetinde bulunan torpilleri karayoluna attı. Bıçak çeken şüpheli polis ekipleri tarafından bacağından vuruldu. Polis ekipleri şüpheliyi kontrol altına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, ilk müdahalesinin ardından şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüphelinin karayoluna attığı poşetin çevresine güvenlik şeridi çekerken bomba imha uzmanı ekipler ise, poşette inceleme yaptı. İncelemelerde patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Şirinevler'de Hareketli Dakikalar! Yola Torpil Attı, Polise Bıçak Çekti - Resim : 2

Olay nedeniyle D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı; uzun araç kuyrukları oluştu.

Şirinevler'de Hareketli Dakikalar! Yola Torpil Attı, Polise Bıçak Çekti - Resim : 3

Görgü tanığı Sinan Kavrık, "Adamın birisi elinde çantayla bağırdı. Çantanın içerisinde maytaplar vardı herhalde. Polisler geldi, olay yeri inceleme çalışıyor. Benim gördüklerim bunlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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