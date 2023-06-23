Sinop'ta yaşayanlara kötü haber!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en mutlu ve kaba ölüm hızının en yüksek olduğu ili açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin en mutlu şehri olan Sinop, binde 11,7 ile Türkiye’nin kaba ölüm hızı en yüksek olan ili oldu.

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Sinop'ta yaşayanlara kötü haber!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, "Türkiye’nin en mutlu şehri" olarak açıklanan Sinop'un kaba ölüm hızında 1. sırada yer alması dikkat çekti.

SİNOP'TA EN ÇOK ÖLÜM NEDENİ DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Sinop'ta 2022 yılında seçilmiş ölüm nedenlerine göre, ölümler incelendiğinde yüzde 37,3 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 14,8 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 14,8 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,4 ile diğer hastalıklar izledi.

Sinop'ta yaşayanlara kötü haber! - Resim : 1

SİNOP ÖLÜM HIZINDA İLK SIRADA YER ALDI

Sinop, binde 11,7 kaba ölüm hızıyla Türkiye’de 1. sırada yer alırken, bu oran çevre illerden Amasya’da 9,1, Çorum’da 9, Ordu’da 9,1, Samsun’da 7,6 ve Tokat’ta 8,4 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’deki ortalama kaba ölüm hızı binde 5,9 olarak açıklandı.

EN ÇOK ÖLÜM ERKEKLERDE

Sinop’ta ölüm sayısı 2021 yılında 2 bin 770 iken 2022 yılında yüzde 7 azalarak 2 bin 577 oldu. 2022 yılında ölen kişilerin yüzde 55,3 ü erkek, yüzde 44,7’sini ise kadınlar oluşturdu. Sinop’ta bebek ölüm sayısı 2021 ve 2022 yılında 18 oldu. Bebek ölüm hızı ise 2021 yılında binde 9,2 iken 2022 yılında binde 9,7 oldu. Sinop’ta 5 yaş altı ölüm hızı 2021 yılında binde 11,3 iken 2022 yılında binde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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