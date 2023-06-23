İstanbul'da terör eylemi hazırlığı: Bir IŞİD'li yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı terör örgütü IŞİD mensubu bir kişinin yakalandığını duyurdu.

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İstanbul'da terör eylemi hazırlığı: Bir IŞİD'li yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba, suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste bulunduğunu tespit etti. Söz konusu adrese 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist A.H. yakalandı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı tahmin edilen malzemelerle, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen dijital materyallerde yaptıkları incelemede, IŞİD silahlı terör örgütünün, militanlarına bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları hazırladığını tespit etti.

Dokümanlarda ise geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili A.H.'nin araştırmalarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Haziran’da adliyeye sevk edilen A.H. tutuklandı.

Kaynak: ANKA

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