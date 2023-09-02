Sinop'ta orman yangını
Sinop’ta çıkan orman yangınında irili ufaklı yaklaşık 400 ağaç yanarak zarar gördü.
Sinop’ta çıkan orman yangınında irili ufaklı yaklaşık 400 ağaç yanarak zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00'te Ordu mahallesi Toyluk mevkisinde meydana geldi. Ömer Güdük, isimli yurttaş kurumuş otları yakmak istedi. Alevler defne ağaçlarına sıçrayınca yangın çıktı.
10 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aniden büyüyen yangına Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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