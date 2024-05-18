Suikastla öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “Beni de öldürecekler, haberiniz olsun” dedi.

Fatih Altaylı’ya konuk olan Ateş, Sinan Ateş iddianamesinden Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın azmettirici olduğunu söyleyen Ayşe Ateş, sosyal medyada tehdit edildiğini, kendisine uzun namlulu silahlarla gözdağı verilmeye çalışıldığını savundu.

Ayşe Ateş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Beni de öldürecekler haberiniz olsun” dedi.

Tehdit aldığı dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradığını söyleyen Ayşe Ateş, “Özel kalemi Murat Çeliker ‘Git seni abin (İsmet Büyükataman) kurtarsın’’ deyip telefonu kapattı. İsmet Büyükataman da hiçbir girişimde bulunmadı. Tüm MHP cinayetin hazırlık sürecini biliyordu. Ancak Devlet Bahçeli’ye farklı aktarıldı. Devlet Bey kimseyi öldürtmez. Bu Devlet Bahçeli’nin tarzı değildir. Cinayet emrini Bahçeli’nin verdiğine, beni buna kimse ikna edemez. Ancak bu cinayetin işleneceğini herkes biliyordu. Yanlarında bu cinayetin organizasyonu yapılırken seslerini çıkarmadılar. Ne için koltuklarının bekası için” diye konuştu.