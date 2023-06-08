Siirt'in Pervari ilçesinde çatışma: Bir asker şehit oldu

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Siirt'in Pervari ilçesinde çatışma: Bir asker şehit oldu

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğan Kırsalı Bestler Dereler - Cevizli mevkiinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

ALİ YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit olduğunu açıkladı.

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