Siirt'in Pervari ilçesinde çatışma: Bir asker şehit oldu
Siirt'in Pervari ilçesi Doğan kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
Siirt'in Pervari ilçesi Doğan kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Doğan Kırsalı Bestler Dereler - Cevizli mevkiinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
ALİ YERLİKAYA DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında şehit olduğunu açıkladı.