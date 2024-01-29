Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den yeni fotoğraf: "Kızlarını gururla bekleyen anne-baba"

Sedat Peker’in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Peker, fotoğrafa ""Kızlarını gururla bekleyen anne- baba" notunu düştü.

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Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den yeni fotoğraf: "Kızlarını gururla bekleyen anne-baba"

Sedat Peker’in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Peker, fotoğrafa ""Kızlarını gururla bekleyen anne- baba" notunu düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker’in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özge Peker, Instagram hesabından eşi ile kendisini paylaştı.

Kızlarının bale yarışmasına giden çift, kızlarına destek oldu. Özge Peker fotoğrafa, “Kızlarının gururla bekleyen anne- baba” notunu düştü.

Peker, devamında kızlarının ödüllü fotoğrafını paylaşarak, “Gurur kaynağım” dedi.

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