Şarjda bırakılan cep telefonu facia yaşattı! Ev kül oldu

Şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle bir ev kül oldu. Evdeki 2 kişi yurttaşların yardımıyla kurtarıldı.

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Şarjda bırakılan cep telefonu facia yaşattı! Ev kül oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıkan yangın bir evi kül etti.

Gönen ilçesi Malkoç Mahallesi Mobilyacılar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı. Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de yurttaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yapılan inceleme sonucunda yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Yangınlar Cep Telefonu Balıkesir
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