Şanlıurfa'da Tır ile Dorse Arasına Sıkışan Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tıra dorseyi bağlamak isterken arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Tır ile Dorse Arasına Sıkışan Kişi Hayatını Kaybetti

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 01 AKZ 734 plakalı tıra dorseyi bağlamak isteyen Hüseyin A. (38), montaj yaptığı sırada aracın körüğünün patlaması nedeniyle tırla dorse arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Hüseyin A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA

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