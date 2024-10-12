Saldırganın 4 Ay Önce Çektiği Video Şoke Etti: İstiklal'de Polisi Bıçaklamıştı

Olay, saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde sabit noktası görevi yapan polis memuru beklediği sırada arkasından şüpheli Oytun I. yaklaştı. Ardından harekete geçen şüpheli, elindeki bıçağı polisin boynuna sapladı.

ARKADAN SALDIRIP KAÇTI

Saldırgan saldırının ardından koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saldırgan Oytun I.'yı Kasımpaşa'da bir parkta yakaladığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın psikolojik tedavi gördüğü, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ŞOK EDEN VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırganın sosyal medya hesabında polise meydan okuduğu ve teke tek düelloya davet ettiği görüntüler ortaya çıktı. Oytun I.'nın kayda aldığı görüntülerde, "O polisi düelloya davet ediyorum. Teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim" dediği görüldü.

Kaynak: DHA