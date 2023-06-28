Sakarya'da buğday tarlasında yangın
Sakarya Pamukova'da yaklaşık 15 dönüm buğday ekili tarla, çıkan yangınla birlikte küle döndü.
Sakarya Pamukkova ilçesindeki Cihadiye Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede yayıldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
15 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU
Yangın sebebi ile yaklaşık 15 dönümlük buğday ekili alan küle döndü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.