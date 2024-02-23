Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı, 8 bin personel alımı için ilana çıktı. İlanın detayları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylar başvurularını 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak - Resim : 1

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Güvenlik görevlisi: 3.250

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2

Temizlik görevlisi: 3.550

Kaynak: AA

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