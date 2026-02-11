RTÜK’ten Halk TV ve NOW TV’ye Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’ye gazeteci Uğur Dündar’ın "Para Siyaset" programında "argo ifadeler kullandığı" gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası, NOW TV’ye ise Kıskanmak dizisinde yer alan sahnelerin "aile kurumunu zedelediği, evlilik dışı ilişkilerin ve evli bireylerin başkalarından çocuk sahibi olmalarının normalleştirildiği" gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunuculuğunu gazeteci Ebru Baki'nin yaptığı "Para Siyaset" adlı programda gazeteci Uğur Dündar’ın CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifasını değerlendirirken kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası verdi.

RTÜK Kanunu'nun "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV’ye yüzde 2 idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

NOW TV'YE KISKANMAK DİZİSİ CEZASI

RTÜK, NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak adlı dizinin 20 Ocak, 27 Ocak ve 3 Şubat tarihli bölümlerinde yer alan bazı sahne ve temaların "aile kurumunu zedelediği, evlilik dışı ilişkilerin ve evli bireylerin başkalarından çocuk sahibi olmalarının normalleştirildiği üstelik bu durumun olumlu bir şey olarak gösterildiği ve genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu" gerekçesiyle, NOW TV’ye "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlalden yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

'AYNI KANALLARIN CEZALANDIRILMASI TARAFSIZLIĞI GÖLGELEMEKTEDİR'

RTÜK’ün verdiği cezaların ardından açıklama yapan RTÜK üyesi Tuncay Keser, kararların oy çokluğuyla alındığını belirterek, "Tarafsızlık; medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla birlikte RTÜK için de temel ölçüttür. Benzer içeriklerin çok sayıda medya hizmet sağlayıcı kuruluşta ekranlara taşınmasına rağmen; sürekli aynı kanalların cezalandırılması tarafsızlığı gölgelemektedir" dedi.

Kaynak: ANKA