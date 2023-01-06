Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Son dakika haberine göre, kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısının 27 Ocak, ikinci yarısının ise 17 Nisan'da yapılacağı bildirildi.
Son dakika haberi: '6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.
TARİH BELLİ OLDU: 27 OCAK VE 17 NİSAN
Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 17 Nisan'da yapılacak.
Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek. (AA)
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