Prof. Dr. Nükhet Sirman'ın jandarmada ifadesi alınmaya başlandı

Gözaltı süresi 1 gün uzatılan barış bildirisi imzacısı Prof. Nükhet Sirman'ın Jandarmadaki ifade işlemlerine başlandı. Sirman'ın bugün (salı) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Prof. Dr. Nükhet Sirman'ın jandarmada ifadesi alınmaya başlandı

Saha araştırması için telefonla görüştüğü bir kişinin teknik takip altında olduğu gerekçesiyle 23 Mart'ta İstanbul Burgazada’daki evinden gözaltına alınan barış akademisyeni antropolog Prof. Nükhet Sirman’ın götürüldüğü Mersin'de Jandarma'daki ifade işlemleri başladı.

Dosyaya gizlilik kararı getirilip, gözaltı süresinin bir gün uzatılmasının ardından Sirman'ın bugün (salı) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) yaptığı açıklamaya göre Sirman'a yöneltilen suçlamalar hakkında henüz bir bilgi de bulunmuyor.

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