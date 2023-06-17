Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi açıklaması

Naci Görür, Van'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Prof. Dr. Naci Görür'den Van depremi açıklaması

Van’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür bir değerlendirmede bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.54’te merkez üssü Van Gölü olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem geldi.

Görür de depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Görür, “Van Mollakasım'da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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