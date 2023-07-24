Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit oldu.

Son Güncelleme:
Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu P. Söz. Er Mehmet Can şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler
Şehit
Son Güncelleme:
Patates salatasını yaparken bunu denemelisiniz. Daha lezzetli ve doyurucu olmasını sağlıyor Patates salatasını yaparken bunu denemelisiniz. Daha lezzetli ve doyurucu olmasını sağlıyor
Şimdiye dek Hep yanlış bilmişiz! Ceviz ağacının dibinde gerçekte neden oturulmamalı? Şimdiye dek Hep yanlış bilmişiz! Ceviz ağacının dibinde gerçekte neden oturulmamalı?
İYİ Partili Zorlu: Yapılan protokolden genel başkanımızın haberi yoktu İYİ Partili Zorlu: Yapılan protokolden genel başkanımızın haberi yoktu
İstanbul Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan zanlı tutuklandı! Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan zanlı tutuklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar neden düşüyor? Dolar neden düşüyor?
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon ödemelerinde yeni dönem
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı: Tazminat tutarı şaşırttı Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma dilekçesi ortaya çıktı
Özgür Demirtaş: Çok üzgünüm, maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak Özgür Demirtaş: Maalesef çıldırtıcı seviyelere çıkacak
Uzmanı açıkladı: Memura seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam ne zaman yatacak?