Pasaport Başvurusunda Şoke Eden Olay! Ülkeye Girmek İstiyorsanız Çocuğunuzun İsmini Değiştirin

İngiltere'de tatil hazırlıkları yapan başçavuş Christian Mowbray ve eşi Becky, yedi yaşındaki oğulları için pasaport başvurusu yaptı. Ancak İngiliz İçişleri Bakanlığı, aileye başvuruya devam edebilmeleri için ya Disney'den izin almaları ya da oğullarının adını değiştirmeleri gerektiğini bildirdi.

Aileye engel teşkil eden durum ise oğullarının isminden kaynaklandı. Oğulları Loki Skywalker Mowbray'in başvurusu, telif hakları Disney şirketine ait olan, 'Star Wars' film serisiyle ilişkilendirilen göbek adı nedeniyle reddedildi.

İngiliz pasaport kurallarına göre, kimlikler 'ticari marka veya telif hakkı kısıtlamasına tabi olabilecek bir isimle' düzenlenemez. Başvuru sahibinin, ticari marka veya telif hakkı sahibinden, ismin kullanımına izin verdiklerini belirten yazılı bir kanıt sunması ve ismin bir telif hakkı veya ticari marka kısıtlamasına tabi olmadığını teyit etmesi gerekiyor. Telif hakkıyla korunan ismin sahibinden izin alınmaması halinde, İngiliz Bakanlığı pasaport başvurusunu reddetmeye devam edecek.

Aile ise sırf bu nedenle oğullarının adını değiştirmek zorunda kalırlarsa çok üzüleceğini söyledi.