Parti karıştı: AKP'li başkan, partinin parasıyla aldığı araçları şoförlerinin üzerine kaydettirdi

AKP Erzurum Eski İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün parti bütçesiyle aldığı yaklaşık 1 milyon TL değerindeki makam araçlarını, partinin üzerine değil de şoförünün üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı. Öz'ün şoförlerinden Şimşek, “Kimseye bir şey söylemek istemiyorum” derken il başkanlığı çalışanları ise skandalı doğruladı.

Samimi Haber'de yer alan habere göre ilk skandal henüz sıcaklığını korurken Öz'ün, 2017 yılında alınan KİA Sorento model aracı yine makam şoförü olan Zafer Said Şimşek’in üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı. KİA Sorento model aracın şoför Zafer Said Şimşek’in üzerine kayıtlı olduğu AKP Erzurum il yönetimindeki isimler tarafından da doğrulamıştı.

Son olarak Öz'ün AKP Erzurum İl Başkan Yardımcısı iş insanı Çetin Gözütok tarafından partiye bağışlanan Volkswagen Transporter aracı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kariyer AŞ’de çalışan Fatih Neyiş’in üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı. AKP İl Ar-Ge Eğitim Başkanı Çetin Gözütok ise “Ben partiye araçla beraber birçok şey bağışladım” ifadelerini kullanarak haberi doğruladı.

AKP Erzurum İl Başkanlığı’nda üyelerin bahsi geçen araçların halkın partiye bağışladığı paralarla alındığını bildiklerinin belirterek önümüzdeki günlerde konuyu AKP Genel Merkezi’ne taşıyacaklarını ifade etti.

AKP Genel Merkezi’nde ise Mehmet Emin Öz’ün seçim dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı tayyip Erdoğan’ın önem verdiği illerden birisi olan Erzurum’da bu tür iddiaların gündeme gelmesinden dolayı rahatsızlık duyulduğu iddia edildi.

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Öz, bugüne dek herhangi bir açıklama yapmadı.