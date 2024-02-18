Parkı konut alanına çevirdiler: AKP'li İBB Meclis üyeleri ranta yol verdi

İBB Meclisi'nde yapılan oylamada AKP'li üyelerin oylarının çoğunluğuyla, Ümraniye'de minik park alanını konut alanına çevrilecek.

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Parkı konut alanına çevirdiler: AKP'li İBB Meclis üyeleri ranta yol verdi

Gerçek Gündem-İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi’ndeki AKP çoğunluğu, 18 yıllık minik park alanını konut alanına çevirecek teklife evet dedi. İBB’nin olumsuz görüş bildirdiği teklif için, CHP Grubu ret oyu kullandı.

İBB Meclisi, belediye seçimlerinden sondan bir önceki toplantısında, Ümraniye’de bulunan bir park alanı ile ilgili gelen imar planı değişikliği teklifini görüştü. Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi 418 ada 36 parselin sahipleri İBB’ye başvurarak, parsellerinin bitişiğinde bulunan, 689 metrekarelik minik parkın konut alanına alınması için plan değişikliği yapılması teklifinde bulundu.

Ümraniye Belediyesi’nin 2006 yılında park olarak düzenlediği ve adını da “Gezi Parkı” koyduğu tescil dışı alan, dere yatağı kenarında bulunuyor.

Bir donatı alanının kaldırılabilmesi için aynı bölge içinde eşdeğer büyüklükte donatı alanının ayrılması gerektiğinden teklif sahipleri, parka yaklaşık 200 metre uzaklıkta, kendi mülkiyetlerindeki bir alanın park alanına alınmasını teklif etti. 3 ayrı parselden oluşan ve toplamı 520 metrekare olan arazileriyle, park alanının trampa edilmesini içeren teklife, İBB Planlama Müdürlüğü olumsuz görüş bildirdi.

Parkı konut alanına çevirdiler: AKP'li İBB Meclis üyeleri ranta yol verdi - Resim : 1

Parkı konut alanına çevirdiler: AKP'li İBB Meclis üyeleri ranta yol verdi - Resim : 2

İBB “TEKLİF YOĞUNLUK ARTTIRICI”

İBB Planlama Müdürlüğünün, söz konusu teklifle ilgili olarak Belediye Meclisi’ne sunduğu görüşünde özetle şöyle dedi:

“Teklif ile, halihazırda düzenlenmiş ve kullanılan bir park alanı konut alanına alındığından, gerek mevcut gerekçe meri plandaki park alanının bütünlüğünün bozulacağı, teklife konu alanının daha önce 2015 tasdik tarihli uygulama imar planı değişikliği ile trampa yapılarak konut alanı fonksiyonunun bütünleştirildiği, bu defa yine aynı alanın yine trampaya konu edilerek tescil harici alanla(park) bütünleştirilmeye çalışıldığı, teklifin bu yönüyle yoğunluk arttırıcı nitelik taşıdığı ve bu tür uygulamaların çevre parsellere emsal teşkil edeceği, bölge planının bütünlüğünün bozulacağı değerlendirilmektedir."

İBB’nin olumsuz görüş bildiği ve CHP Grubunun ret oyu verdiği teklif, AKP Grubunun çoğunluk oyu ile kabul edildi.

Konut alanına alınan park alanı ile birlikte 418 ada 36 parsel, dört tarafı yolla çevrili bir konuma geldi. Park alanını katılmasıyla 36 nolu parsel bin 930 metrekare büyüklüğüne ulaştı. Şenol Güneş Bulvarı üzerinde bulunan söz konusu parsel için büyük bir rant oluşturuldu.

Parkı konut alanına çevirdiler: AKP'li İBB Meclis üyeleri ranta yol verdi - Resim : 3

Parkı konut alanına çevirdiler: AKP'li İBB Meclis üyeleri ranta yol verdi - Resim : 4

Parkı konut alanına çevirdiler: AKP'li İBB Meclis üyeleri ranta yol verdi - Resim : 5

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
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